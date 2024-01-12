عدوان أمريكي بريطاني على عدّة محافظات يمنية

صنعاء-سانا

تعرّضت العاصمة اليمنية صنعاء وعدة محافظات أخرى فجر اليوم لعدوان أمريكي بريطاني بسلسلة من الغارات الجوية.

ووفق وسائل الإعلام اليمنية فإن العدوان الأمريكي البريطاني شن ثلاثاً وسبعين غارة على العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وصعدة وذمار وتعز وحجةَ.

وقصفت طائرات العدوان بأربع غارات قاعدة الديلمي الجوية شمال صنعاء، وشنّت غارات أخرى على محيط مطار الحديدة ومناطق في مديرية زبيد وعلى معسكر كهلان شرق مدينة صعدة ومطار تعز ومعسكر اللواء 22 بمديرية التعزية ومطار عبس في محافظة حجة.

وأسفر العدوان الأمريكي البريطاني عن ارتقاء خمسة شهداء، وإصابة ستة آخرين.