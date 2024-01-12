نسخة جديدة لكأس آسيا وارتفاع في القيّم المالية

المحرر الرياضي

تستعد العاصمة القطرية الدوحة لانطلاق بطولة كأس آسيا الثامنة عشرة بدءاً من مساء اليوم وحتى العاشر من الشهر المقبل، بمشاركة 24 منتخباً وزعوا على ست مجموعات على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الثاني إلى جانب أفضل أربع منتخبات احتلت المركز الثالث.

البطولة كان من المقرر أن تستضيفها الصين في صيف العام الماضي لكنها اعتذرت عن تنظيمها بسبب جائحة كورونا، حيث كان من المفترض أن تُقام البطولة في 10 مدن صينية خلال الفترة من حزيران إلى 16 تموز 2023.

اللجنة المنظمة للبطولة حددت تسعة ملاعب لاستضافة مباريات البطولة بداية من دور المجموعات وحتى النهائي على أن تقام في خمس مدن أبرزها الدوحة والريان.

البطولة التي كانت سابقاً ضعيفة فنياً ومادياً تحولت إلى إحدى أهم الأحداث من ناحية القيمة السوقية لمنتخباتها التي تقترب من نحو 900 ملايين يورو، ويعد المنتخب الياباني أعلى المنتخبات المشاركة قيمة سوقية بتواجد مجموعة من النجوم أبرزهم نجم ليفربول الإنكليزي ايندو ولاعب ريال سوسيداد الاسباني كوبو، ويعد لاعب منتخب كوريا الجنوبية هيون مين سون أغلى لاعبي البطولة بقيمة تقارب 100 مليون يورو.

فيما تصدر منتخب الإمارات قائمة المنتخبات العربية في البطولة القارية، فيما تصدر منتخب الإمارات قائمة أعلى المنتخبات العربية من حيث القيمة السوقية ب31 مليون يورو، أما منتخبنا فحل ثالثاً بقيمة مالية تقدر ب 16.53 مليون يورو.

تاريخياً يعد منتخب اليابان أكثر المنتخبات فوزاً بلقب البطولة على مدار تاريخها في 4 مناسبات آخرها في عام 2011، يليه المنتخب السعودي ثانياً برصيد 3 ألقاب كان آخرها في عام 1996، وهو نفس رصيد منتخب إيران من الألقاب.

من ناحية الأرقام يعد القطري حسن الهيدوس أكثر لاعباً يمتلك مباريات دولية بين كل اللاعبين المشاركين برصيد 175 مباراة يليه الهندي سونيل شيتري في المركز الثاني مع 145 مباراة دولية، وسيكون الحارس التايلاندي تيدسونغنوين الأكبر سناً في البطولة بعمر 40 سنة، أما أصغر لاعب في البطولة فسيكون لاعب منتخب قيرغيزستان بيكناز المازبيكوف بعمر 18 عاماً وستة أشهر.

يذكر أن منتخبنا الوطني سيلعب في البطولة ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه منتخبات أوزبكستان وأستراليا والهند.