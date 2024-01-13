اجتماعات اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات تنطلق غدا من حمص

دمشق – البعث:

تبدأ اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات الحزبية صباح غد الأحد بعقد أول اجتماعاتها في مدينة حمص ويضم الاجتماع فروع حمص وجامعة البعث وحماه والرقة، بعد تسمية اللجان الفرعية لعقد لقاءات مع الرفاق قيادات الفروع وأمناء الشعب واللجان الفرعية تمهيدا لعقد المؤتمرات الانتخابية على مستوى الشعب والفروع للحوار حول أهمية وحيوية هذا الاستحقاق على المستويين الحزبي والوطني تحقيقا لخطط العمل وسير الانتخابات عملا بتوجيهات وكلمة الرفيق الامين العام للحزب خلال اجتماع اللجنة المركزية.

وستتابع اللجنة اجتماعاتها مع بقية الفروع خلال هذا الأسبوع على أن تحدد تواريخ الاجتماعات وامكنتها مع الرفاق أمناء الفروع في المحافظات والجامعات.