13-يناير-2024
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البعث أونلاين

الأمطار الغزيرة تسبب جريان الأودية اتجاه السدود في الحسكة

بشار المحمد

الحسكة- البعث أون لاين   

أدت الأمطار الغزيرة إلى جريان الأودية باتجاه السدود في المحافظة ، علماً أن تدفق مياه الأمطار باتجاه سد الجرحب شمال مدينة الحسكة بلغ 1.5متر مكعب، في حين بلغ التدفق باتجاه سد الزركان بريف رأس العين 3.5متر مكعب.

من جهتها بينت دائرة المناخ التابعة لمديرية الزراعة أن كميات الأمطار الهاطلة خلال الـ 24 ساعة بلغت في ناحية تل براك 38 مم وهي كمية لم تتحقق في تلك المنطقة منذ موسم عام 2019، في وقت بلغت الأمطار في المالكية 15 مم والزهيرية 14 مم والعريشة 11 مم وأم مدفع 9 مم.

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