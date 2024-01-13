العاصفة المطرية المتواصلة تغرق أربعة أشخاص في سهل عكار

طرطوس- وائل علي

تعرض سهل عكار جنوبي طرطوس لفيضان مياه ثلاثة أنهار “الكبير الجنوبي والعروس وأبو الورد “، ما أدى لغمر مساحات واسعة من أراضي السهل وعدد من البيوت السكنية والبيوت الزراعية المحمية إثر العاصفة المطرية التي تضرب المنطقة ولا تزال تتواصل.

وأفادت مصادر بغرق أربعة أشخاص أثناء محاصرة مياه الفيضانات للسيارة التي كانوا يستقلونها وقد تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثثهم.

إلى ذلك تفقد محافظ طرطوس قرى زربليط_ المشيرفة _تل عدس _ الحسنة_ خربة الكراد_ الجويميسة _بني نعيم وتل سنون؛ للاطلاع على الأضرار التي تسببت بها الهطولات المطرية الغزيرة التي سادت المنطقة والمحافظة خلال اليومين الماضيين.

وأكد المحافظ على رفع جاهزية الآليات والكوادر للدرجة القصوى، وإسراع مديرية الزراعة في حصر الأضرار.

كذلك تفقد فؤاد علوش رئيس اتحاد فلاحي طرطوس وعلي يونس مدير الزراعة القرى المتضررة.