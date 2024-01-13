تعادل جيد لمنتخبنا الوطني أمام أوزبكستان في كأس آسيا

المحرر الرياضي

تعادل منتخبنا الوطني لكرة القدم مع نظيره الأوزبكي دون أهداف في المباراة الأولى له ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس آسيا الثامنة عشرة التي تستضيفها قطر.

المباراة التي جرت مساء اليوم على ملعب نادي السد استطاع خلالها منتخبنا تقديم أداء جيد عكس التوقعات التي كانت تشير إلى صعوبة المهمة في ضوء قصر فترة الاستعداد وغياب الانسجام بين اللاعبين خاصة المحترفين القادمين من الأرجنتين وأوروبا واللاعبين المحليين.

منتخبنا بدأ المباراة بطريقة هجومية وهدد مرمى الأوزبك عدة مرات حيث كان إبراهيم هيسار قريباً من افتتاح التسجيل، بعدها سيطر المنتخب الأوزبكي على الكرة دون خطورة تذكر وسط صحوة خط دفاعنا الذي تميز منه أيهم أوسو.

في الشوط الثاني حاول منتخب أوزبكستان تهديد مرمى حارسنا أحمد مدنية الذي تصدى لعدة كرات، فيما ألغى حكم المباراة العماني أحمد الكاف هدفاً لمنتخبنا سجله إبراهيم هيسار بداعي التسلل لتنتهي المباراة بتعادل جيد لمنتخبنا.

بهذه النتيجة احتل منتخبنا المركز الثاني في المجموعة مناصفة مع المنتخب الأوزبكي برصيد نقطة واحدة فيما يتصدر منتخب أستراليا الترتيب بثلاث نقاط بعد فوزه على منتخب الهند بهدفين نظيفين ، علما أن الجولة الثانية التي ستقام يوم الخميس المقبل سيواجه فيها منتخبنا نظيره الأسترالي.

يشار إلى أن تشكيلة منتخبنا في المباراة ضمت اللاعبين: أحمد مدنية، أيهم أوسو ، ثائر كروما، مؤيد عجان، عبد الرحمن ويس، خليل إلياس ، إيزاكيل العم، إبراهيم هيسار ، محمود الأسود (فهد اليوسف) ، عمار رمضان ، بابلو صباغ (عمر خريبين).