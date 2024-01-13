تنين بحري يضرب 26 بيتاً محمياً ويغمر 319 هكتاراً في طرطوس

طرطوس – دارين حسن

أوضح رئيس صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية في مديرية زراعة طرطوس الدكتور حيدر شاهين لـ”البعث” أن تنين هوائي بحري ضرب عدة قرى في سهل عكار بطرطوس، ما أدّى إلى تضرّر 13 مزارعاً و 26 بيتاً محمياً مزروعاً بمحاصيل عدّة كالباذنجان والبندورة والفليفلة والخيار، وتراوحت نسبة الضرر بين 70- 80 %، كما بلغ إجمالي المنطقة المغمورة 319 هكتاراً منها 68 هكتاراً مزروعة بالحمضيات، و1066 هكتارا مزروعة بالقمح، و250 هكتارا مزروعة بالبطاطا، و58 هكتارا مزروعة بالفول الأخضر.

وأوضح أن المناطق المغمورة شملت قرى تلسنون والمشيرفة والحسنة وتلعدس والسودة وكرتو والرنسية وخربة الأكراد والريحانية وعرب الشاطئ وتل كزل، كما وصل عدد البيوت المحمية المغمورة بالمياه إلى حوالي 200 بيتاً في قريتي بني نعيم والجويمسة، منها حوالي 1500 دونم قمح وحوالي مئة دونم فول، موضحاً أن عدد البيوت المغمورة بالمياه في قرية البصيصة حوالي 150 بيتاً شملت 700 دونم قمح و50 دونم فول.

ولفت الدكتور شاهين إلى أن الأضرار مستمرة نتيجة الأمطار المتواصلة وزيادة نسبة الغمر للأراضي والأرقام بازدياد، وعليه فإن اللجان المشكلة من الوحدات الإرشادية وصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية تعمل على حصر الأضرار ضمن القرى التي تعرّضت للتنين.