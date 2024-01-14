إحباط محاولة تهريب دقيق تمويني

حماة – البعث أون لاين

كشف مدير التجارة الداخلية بحماة رياض زيود ل” البعث أون لاين” أن دوريات حماية المستهلك في حماة من خلال جولاتها الرقابية على الأسواق ضبطت منشأة لصناعة الويفر تبين أنها تقوم بتضليل المستهلك ط عبر وضع نقود من فئات صغيرة وصور نقود ضمن قطع الويفر وخارجها، فضلا عن إحباط محاولة تهريب ١٣٥٠ كغ من الدقيق التمويني في مخبز ع، حيث تم مصادرة الكمية وتغريم المخالف بمبلغ نحو ١٦ مليون ليرة سورية.

كما وتم ضبط أسماك بحرية فاسدة بحق ع س، وتم اتلاف الكمية أصولا، فيما شملت بقية الضبوط نقص الوزن بربطة الخبز وانتاج خبز سيئ وتم تنظيم الضبوط اللازمة واستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين أصولاً.