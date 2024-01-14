المقاومة اللبنانية تجدّد استهداف مواقع للعدو الإسرائيلي
بيروت-سانا
استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم بالأسلحة المناسبة أربعة مواقع للعدو الإسرائيلي عند الحدود مع فلسطين المحتلة، محققة فيها إصابات مباشرة.
وقالت المقاومة في بيان اليوم: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة استهدفنا مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر بالأسلحة الصاروخية، وحققنا إصابات مباشرة.
وفي بيانات منفصلة، أعلنت المقاومة عن استهداف قوة عسكرية للجيش الإسرائيلي في مستوطنة “كفر يوفال” بالأسلحة المناسبة، ما أدى إلى وقوع عددٍ من الإصابات في صفوف القوة بين قتيل ومصاب.
كما استهدفت المقاومة التجهيزات التجسسية المستحدثة للعدو في محيط موقع المطلة وتجمعاً لجنود العدو في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخية وقوات له في موقعي بركة ريشا وحدب يارون، وحققت فيها إصابات مباشرة.
من جانبه جدد العدو الإسرائيلي انتهاكاته للسيادة اللبنانية، واستهدف عدة قرى ومناطق في الجنوب، حيث استهدف تلة حمامص وباب ثنية في الخيام ومنطقة عين الزرقا – طير حرفا، بالقصف المدفعي.
كذلك قام العدو باستهداف وادي البياض في أطراف حولا وأطراف القوزح وبيت ليف والأطراف الجنوبية لبلدة مروحين ووادي زمزم المحيط ومنطقة حامول الناقورة وأطراف علما الشعب.
وكان العدو استهدف صباحاً من موقعه في مزارع شبعا المحتلة الأحراج المحيطة لبلدة عيتا الشعب، وأطلق القذائف الحارقة لإشعال ما تبقى من أشجار في محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب، كما استهدف حي الطراش جنوب غرب بلدة ميس الجبل بالقصف المدفعي.
تزامن ذلك مع تحليق للطيران الاستطلاعي المعادي طيلة الليلة الماضية، وحتى الصباح فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولاً حتى مشارف مدينة صور، كما استمر العدو بإطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية مع شمال فلسطين المحتلة.