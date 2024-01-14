14-يناير-2024
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البعث أونلاين

الوزير المنجد يبحث مع سفير الهند بدمشق تعزيز علاقات التعاون في مجال الشؤون الاجتماعية والعمل

محمد عباس

بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد مع سفير جمهورية الهند في دمشق إرشاد أحمد تعزيز التعاون في مجال العمل والشأن الاجتماعي، وتفعيل العمل ليكون له أثر مستدام.

وأكد الوزير المنجد خلال اللقاء استعداد الوزارة على تقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح التعاون مع الجانب الهندي ووضع مقترحات وخطة عمل للتعاون والتواصل المستمر بين الفرق الفنية وتسريع آليات العمل والتعاون المشترك.

من جهته أشار السفير أحمد إلى إمكانية التعاون في الملفات التي تُعنى بالشرائح المجتمعية في سورية، وتأطيرها ضمن اتفاقيات تعاون مشتركة تعود بالفائدة على الشرائح المستهدفة.

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