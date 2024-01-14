انتخاب أول نائبة في البرلمان مصابة بمتلازمة داون

تم انتخاب أول برلمانية تعاني من متلازمة داون لعضوية الجمعية الإقليمية في فالنسيا – إسبانيا في إنجاز تاريخي.

بدأت مار غالسيران البالغة من العمر 45 عاماً رحلتها في السياسة عندما انضمت إلى حزب الشعب المحافظ في سن الثامنة عشرة مستجيبة لـ “احتضان التقاليد”.

مع مرور الوقت،ارتقت غالسيران بثبات في هرم الحزب،ووصلت أخيراً إلى الترشيح في انتخابات فالنسيا في أيار 2023،لتكون بذلك أول برلمانية مصابة بـ”متلازمة داون”.

وتلقت النائب التهاني من زعيم حزب الشعب في المنطقة،كارلوس مازون الذي أكد على الأهمية التاريخية لهذا الإنجاز.

وفازت غالسيران بمقعد في البرلمان الإقليمي محققة إنجازاً يُعتبر انعكاساً لجهودها الطويلة في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات في إسبانيا.

قضت غالسيران أكثر من 20 عاماً في الخدمة الحكومية في فالنسيا حيث عملت جاهدة لضمان سياسات عادلة وشاملة للمواطنين ذوي الإعاقات الذهنية. وعملت أيضاً في منظمة تعنى بمساعدة العائلات التي تواجه تحديات تتعلق بمتلازمة داون.

في أيلول 2023 أدت غالسيران اليمين الدستوري حيث حظيت هذه المناسبة بتقدير واسع في إسبانيا وخارجها. ورغم ذلك، أشارت إلى تباين ردود الفعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أكدت على رغبتها في أن يُنظر إليها كفرد بشري وليس فقط بسبب إعاقتها.