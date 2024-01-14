بوتين: تجري لدينا عملية تقوية للدولة في جميع الاتجاهات وأولها الاقتصاد
موسكو-سانا
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تعزّز حضورها في كل المجالات وترسّخ مكانتها في كل الاتجاهات، بما في ذلك اقتصادها الذي أصبح الخامس في العالم، ومعدل نموه مع نهاية العام الماضي وصل إلى أكثر من 3.5 بالمئة.
وفي تصريح صحفي قال بوتين وفقاً لوكالة نوفوستي: تجري لدينا عملية تعزيز وتقوية الدولة في جميع النواحي والاتجاهات وأولها الاقتصاد، وعلى الرغم من كل القيود وكل الصعوبات التي نواجهها أصبح الاقتصاد الروسي الأول في أوروبا من حيث تعادل القوة الشرائية والخامس في العالم”.
ووفقاً لبوتين لا تزال روسيا بحاجة إلى بذل الكثير من الجهود لتعزيز استقلالها وسيادتها، وخاصة في المجال التكنولوجي والاقتصاد وفي المجالات المهمة الأخرى.
وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أفشلت خلال الساعات الـ 24 الماضية هجمات قوات نظام كييف في مختلف المحاور.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليوم حول سير العملية العسكرية الخاصة أنه تم صد 4 هجمات والقضاء على 130 جندياً أوكرانياً، وتدمير أربع دبابات على محور كوبيانسك، وتدمير مستودع الذخيرة التابع للواء الدفاع الأرضي رقم 113 قرب مدينة فولشانسك بمقاطعة خاركوف، كما تم القضاء على أكثر من 80 عسكرياً أوكرانياً على محور كراسني ليمان.
ووفق الوزارة، صدت القوات الروسية 3 هجمات على محور دونيتسك، وبلغت خسائر العدو على هذا المحور أكثر من 300 جندي بين قتيل ومصاب و9 دبابات و4 مركبات مشاة قتالية، إضافة إلى عدد من الأنظمة المدفعية.
كما خسر العدو على محور جنوب دونيتسك أكثر من 170 جندياً ودبابتين ومعدات عسكرية أخرى بما فيها مدافع، ونحو 60 عسكرياً على محور زابوروجيه، إضافة إلى مقتل 60 جندياً آخر على محور خيرسون.
وأفادت الوزارة بإصابة مستودع ذخيرة للطيران في مطار دولغينتسيفو في مقاطعة دنيبروبيتروفسك و98 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار، وقوات ومعدات عسكرية في 112 منطقة، وبإسقاط 23 طائرة مسيرة و17 صاروخاً من أنظمة “هيمارس” و”أوراغان” تابعة للقوات الأوكرانية.
إلى ذلك أعلنت الدفاع الروسية عن تزويد الدبابات في منطقة العملية الخاصة في دونباس بأنظمة “سيانيا ” للكشف عن الطائرات المسيرة وإسقاطها.
وقالت الوزارة: إنه خلال الأعمال القتالية، قامت أطقم الدبابات التابعة للواء البندقية الآلية التاسع التابع لفيلق الجيش الأول بتدمير معقل القوات الأوكرانية، بالقرب من قرية بيرفومايسكوي.
بدورها أعلنت شركة “كلاشينكوف” الروسية أنها زوّدت الجيش الروسي بـ 25 ألف مجموعة من معدات “ستريلوك” العسكرية التي تم إخضاعها لمجموعة الاختبارات للتأكد من توافقها مع جميع معايير الحماية المطلوبة.