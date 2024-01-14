تايوان في صميم المصالح الأساسية للصين.. والخط الأحمر الأول في العلاقات مع أمريكا
بكين-سانا
انتقدت الصين البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الانتخابات التي أجريت في منطقة تايوان الصينية بشدّة، واعتبرته ينتهك مبدأ الصين الواحدة والبيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة.
ونقلت “شينخوا” عن متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوله اليوم: إن البيان يتعارض مع التزام الولايات المتحدة السياسي بالحفاظ فقط على العلاقات الثقافية والتجارية وغيرها من العلاقات غير الرسمية مع منطقة تايوان، ويرسل إشارة خاطئة للغاية للقوى الانفصالية الساعية لما يسمى “استقلال تايوان”.
وأضاف المتحدث: “نستنكر هذا البيان ونعارضه بشدّة، وقد قدّمنا احتجاجات جادّة للجانب الأمريكي”.
وقال المتحدث: إن مسألة تايوان في صميم المصالح الأساسية للصين، وهي الخط الأحمر الأول الذي لا ينبغي تجاوزه في العلاقات الصينية-الأمريكية، ومبدأ صين واحدة هو عرف أساسي في العلاقات الدولية وتوافق سائد بين المجتمع الدولي والأساس السياسي للعلاقات الصينية-الأمريكية.
وأعرب المتحدث عن معارضة الصين الحازمة لقيام الولايات المتحدة بأي شكل من أشكال التفاعلات الرسمية مع تايوان أو التدخل في شؤون تايوان بأي شكل أو تحت أي ذريعة.
وحث المتحدث الولايات المتحدة على الالتزام بجدية بمبدأ صين واحدة والبيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، والتصرف بجدية وفقاً للالتزامات التي أكد عليها قادة الولايات المتحدة مراراً بشأن عدم دعم ما يسمى “استقلال تايوان” أو وجود “صينين” أو “صين واحدة وتايوان واحدة”، وعدم السعي لاستخدام مسألة تايوان كأداة لاحتواء الصين.
كذلك جددت الصين التأكيد على أن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وأن أي تغيير يطرأ هناك لا يغير هذه الحقيقة.
وقال متحدث باسم مكتب شؤون تايوان في مجلس الدولة الصيني قوله في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الصينية تعليقاً على نتائج الانتخابات في منطقة تايوان: إن قضية تايوان تعتبر شأناً داخلياً صينياً بغض النظر عن أي تغيرات تحدث هناك .. والحقيقة الأساسية التي تتمثل بأن هناك صيناً واحدة في العالم، وتايوان جزء منها، لن تتغير أبداً.. وموقف الحكومة القائم على التمسك بهذا المبدأ ومعارضتها الحاسمة “لانفصال” هذه المنطقة واضح وحازم.
وتابع المتحدث: إن هناك إجماعاً على مستوى المجتمع الدولي على مبدأ الصين واحدة الذي يشكل الضامن الأول للسلام والاستقرار في مضيق تايوان ونحن نؤمن بأن المجتمع الدولي سيواصل الالتزام بهذا المبدأ، وهو يتفهم ويدعم القضية العادلة للشعب الصيني في معارضته للأنشطة الانفصالية في تايوان وفي نضاله لتحقيق إعادة التوحيد الوطني.