تعويض سجين أمريكي بـ 25 مليون دولار

في واقعة غريبة ونادرة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ، ذكرت صحيفة أمريكية أن السجين روني لونغ سيحصل على تعويض قدره 25 مليون دولار بعد قضاء أكثر من 44 عاما في السجن.

وأفادت صحيفة “إن بي سي” الأمريكية، بأن روني لونغ من ولاية كارولينا الشمالية قضى 44 عاماً في السجن بعد إدانته باغتصاب امرأة، وتم التوافق على تسوية تاريخية بقيمة 25 مليون دولار بعد أكثر من ثلاث سنوات من تبرئته.

وبحسب الصحيفة قالت محامية الدفاع عن لونغ البالغ من العمر 68 عاماً إنها ثاني أكبر تسوية لإدانة كاذبة في التاريخ.

وفقاً للصحيفة حُكم على روني لونغ بالسجن مدى الحياة عن عمر يناهز 21 عاماً في تشرين الأول 1976 بتهمة اغتصاب امرأة أمريكية، وتم إثبات براءته في آب 2020.

وقال محامو لونغ إنه لا يوجد دليل مادي يورط لونغ في الجريمة، لكنهم قالوا إن هناك الكثير من الأدلة التي تم العثور عليها في مسرح الجريمة، بما في ذلك الشعر و43 بصمة إصبع، والتي اعتمدت عليها المحكمة، يمكن أن تبرر اتهامه في البداية.