14-يناير-2024
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أخبارصحيفة البعث

خروج محطتي تحويل كهرباء القامشلي وعامودا من الخدمة جراء اعتداء تركي

علي اليوسف

الحسكة-سانا

خرجت محطتا تحويل كهرباء القامشلي وعامودا من الخدمة مساء اليوم، جراء اعتداء طيران الاحتلال التركي المسير عليهما.

وأوضح مدير عام شركة كهرباء الحسكة المهندس صالح إدريس في تصريح أن محطتي تحويل كهرباء عامودا 66 ك ف وتحويل القامشلي 66 ك ف خرجتا من الخدمة، جراء استهدافهما بشكل مباشر من طيران الاحتلال التركي المسير.

ويتعمد الاحتلال التركي ضرب وتخريب البنى التحتية في مناطق الجزيرة السورية، حيث استهدف خلال الفترة القليلة الماضية العديد من محطات الكهرباء في المالكية، إضافة إلى ضرب محطات نفطية في محيط المالكية ورميلان والقحطانية.

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