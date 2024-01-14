ضبط متاجرين بالمحروقات بدمشق

نظم جهاز حماية المستهلك المركزي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضبوطاً تموينية بمخالفة نقص الكيل والتلاعب في مفتاح معايرة العداد الإلكتروني، وذلك خلال جولة على مراكز توزيع المازوت وسيارات التوزيع في محافظة دمشق.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه بعد ورود معلومات حول قيام البعض بالإتجار بالمحروقات وارتكاب مخالفات تتعلق بالمشتقات النفطية تم تنظيم 3 ضبوط تموينية بمخالفة نقص الكيل لمراكز توزيع وضبط سيارتي توزيع مازوت بمخالفة نقص الكيل والتلاعب في مفتاح معايرة العداد الإلكتروني و الغش في التعبئة، وتمت إحالة المخالفين للقضاء المختص أصولاً.