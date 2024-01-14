فندق خمس نجوم للدجاج في بريطانيا

قررت امرأة بريطانية تدعى كاتريونا شوفلين افتتاح فندق خاص للاعتناء بالدجاج بسبب عشقها للطيور، حيث تحظى فيه بمعاملة فاخرة وتتناول طعامها على أنغام موسيقى بيونسيه.

ووفقاً لصحيفة “ذا صن” البريطانية تتقاضى هذه السيدة 3 جنيهات إسترلينية في الليلة، مقابل إقامة الدواجن في فندقها الفاخر.

وتحاول البريطانية كسب المزيد من النقود من الأشخاص الذين يربون الطيور كحيوانات أليفة، حيث أقامت في حديقة منزلها في أبشيرتش مكانا لإقامة الطيور.

وقالت كاتريونا لقد قمت بتثبيت لافتة نيون وعلامة “كوكتيلات عالمية” في المطعم المفتوح طوال ساعات العمل، وعادة ما نقدم الموسيقى الكلاسيكية لتهدئة الدجاج.

ولاحظت كاتريونا مدى تفاعل وحماس الدجاج عند تشغيل موسيقى بيونسيه، إذ شعرت بذلك عند نقر الدجاج ساقيها عند سماعها لأغاني ملكة البوب العالمية بالإضافة إلى حبها لكرة الديكسو التي تعكس ضوء الشمس على الأرض ورؤية نفسها.