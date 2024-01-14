لا إصابات كورنا في الحسكة

الحسكة – اسماعيل مطر

كشف الدكتور عيسى خلف مدير الصحة بالحسكة أنه لم تثبت أي حالة إصابة كورونا ضمن الحسكة.

وأشار خلف إلى أن جميع الإصابات التي ترد مركز اللؤلؤة الطبي المحدث وسط المدينة هي عبارة عن حالة من الإصابة بالرشح والزكام الشديد، لافتاً إلى أنه يتم اتخاذ كل الإجراءات الإسعافية والطبية، ومنها إجراء تحاليل الكوفيد وجميع الحالات أظهرت النتيجة بشكل سلبي.

وأضاف: عدد الحالات التي يتم إسعافها للمشفى /اللؤلؤة / تقدر ب 25 مريضا مصابا بحالات الانفلونزا الموسمية نظرا لشدة البرودة.