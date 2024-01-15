15-يناير-2024
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البعث أونلاين

إزالة الانهيارات الترابية الناجمة عن الأمطار بريف حمص

بشار المحمد

تواصل ورشات مديرية الخدمات الفنية بحمص أعمال إزالة نواتج الانهيارات من السفوح المحاذية للطرق التي حدثت بسبب العاصفة المطرية الشديدة بداية الأسبوع الحالي، إضافة إلى فتح العديد من المصارف والعبارات والشوايات في عدة مناطق من المحافظة.

وبين مدير الخدمات الفنية المهندس أحمد حبيب أن الورشات ما زالت مستمرة بعملها في إزالة مخلفات السيول ورفع نواتج الانهيارات حتى الآن في عدة طرق من المحافظة، لافتاً إلى أنها تقوم بمؤازرة المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بفتح طريق حمص_طرطوس “مفرق نعرة”.

وأوضح حبيب أن ورشات مديرية الخدمات الفنية عملت على محاور طرق نعرة_تلحوش وعين الغارة وعين الباردة_الناصرة وتنورين_مرمريتا وبلاط_بحور وشلوح_الطريق العام وعين السودا _الحارة الشرقية والمزينة وحاصورو المرانة وجنكمرة والجعفريات_الطريق العام.

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