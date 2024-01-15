إصابة سفينة أمريكية بصاروخ في خليج عدن

واشنطن-سانا

أعلن الجيش الأمريكي تعرض سفينة شحن أمريكية لهجوم بصاروخ خلال إبحارها في خليج عدن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان اليوم: إن صاروخاً بالستياً مضاداً للسفن أطلق من اليمن أصاب سفينة حاويات تملكها وتشغلها الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن السفينة لم تبلغ عن أضرار كبيرة أو إصابات.

بدورها ذكرت وكالة “أمبري” البريطانية لأمن الملاحة البحرية أن استهداف السفينة الأمريكية أسفر عن نشوب حريق بمخزن فيها.

ويأتي استهداف السفينة الأمريكية بعد 3 أيام من العدوان الأمريكي البريطاني على عدد من المواقع في العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة، ما أسفر عن استشهاد 5 يمنيين وإصابة 6 آخرين بجروح.