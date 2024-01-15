الالتزام بتعزيز العلاقات الإستراتيجية والاقتصادية بين روسيا والهند

وفي سياق آخر أكد رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في القوات الروسية، إيغور كيريلوف، أن الولايات المتحدة تعرقل أي مبادرات دولية للتحقق من اتفاقية الأسلحة البيولوجية، ما يستبعد إمكانية فحص أنشطة المختبرات، مشيراً إلى أن روسيا أثارت أكثر من 20 سؤالاً بشأن انتهاكات كييف وواشنطن لمتطلبات الاتفاقية بخصوص تسميات وكميات الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض التي تمت دراستها في إطار برنامج الحد من التهديد، وإجراء البحوث على الأفراد العسكريين الأوكرانيين والمرضى العقليين، وإخفاء أوكرانيا والولايات المتحدة حقائق التعاون في المجال العسكري البيولوجي في التقارير الدولية، ولم تلق الردّ.

وبين كيريلوف أن العديد من المسؤولين الأمريكيين الكبار، كبحوا عمداً التحقيق في أصل وأسباب انتشار وباء كوفيد 19، مشيراً إلى أن شركتي الأدوية فايزر وموديرنا حصلتا على أرباح طائلة من بيع لقاحات منخفضة الجودة.

ونوه إيغور كيريلوف بأن حجم الأبحاث البيولوجية ذات الاستخدام المزدوج التي تجريها واشنطن والمخاطر العالمية التي تشكلها تتطلب إجراء تحقيق دولي مستقل، مشدداً على أنه في الوضع الحالي، من المهم للغاية استئناف العمل في مجال صياغة بروتوكول ملزم قانوناً لاتفاقية الأسلحة البيولوجية والسامة، والذي يجب أن يكون إلزامياً لجميع الدول الأطراف في الاتفاقية، وفي المقام الأول الولايات المتحدة.

ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات نظام كييف خسرت نحو 580 جندياً على مختلف محاور القتال، فيما تم إسقاط 25 طائرة مسيرة و3 صواريخ تكتيكية، موضحة في تقريرها اليومي عن سير العملية العسكرية الخاصة أنه وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية خسرت القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك 3 مركبات قتالية مدرعة ومعدات عسكرية أخرى، وعلى محور كراسني ليمان مركبتين قتاليتين مدرعتين.