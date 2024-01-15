الالتزام بتعزيز العلاقات الإستراتيجية والاقتصادية بين روسيا والهند
موسكو-سانا
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال اتصال هاتفي اليوم التزامهما بتعزيز الشراكة الإستراتيجية والاقتصادية بينهما.
وذكرت الرئاسة الروسية في بيان اليوم أن بوتين ومودي تبادلا وجهات النظر بشأن الأزمة في أوكرانيا، وشددا على الاستعداد لتنسيق النهج بشكل وثيق في إطار مجموعة بريكس.
بدوره أشار مودي إلى أن بلاده تعتزم المساهمة بكل الطرق الممكنة في تنفيذ أهداف وغايات رئاسة روسيا لمجموعة “بريكس”.
من جهةٍ أخرى أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن المناقشات بدون روسيا حول ما يسمى “صيغة السلام” التي اقترحتها كييف تفتقد لاحتمال التوصل إلى أي نتيجة، مشدداً على أنه من الأفضل حل المشاكل الأمنية الروسية من خلال الوسائل الدبلوماسية، ولكن في ظروف رفض الدول الغربية وأوكرانيا أخذ المطالب الأمنية الروسية بالاعتبار، ستواصل روسيا تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة.
من جانب آخر أكد بيسكوف أن الدعوة الموجهة إلى الرئيس بوتين لزيارة كوريا الديمقراطية الشعبية سارية المفعول، مبيناً أنه من المحتمل أن تجري في المستقبل المنظور، مشيراً إلى أنه سيجري تنسيق توقيت هذه الزيارة بشكل إضافي عبر القنوات الدبلوماسية، ومشدداً على أن روسيا الاتحادية تعتزم تطوير الشراكات مع كوريا الديمقراطية في جميع المجالات.
بدورها أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ضرورة أن تتوقف دول الغرب عن تسليح نظام كييف في حال رغبت بالتفاوض لتسوية الأزمة في أوكرانيا.
وفي سياق آخر أكد رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في القوات الروسية، إيغور كيريلوف، أن الولايات المتحدة تعرقل أي مبادرات دولية للتحقق من اتفاقية الأسلحة البيولوجية، ما يستبعد إمكانية فحص أنشطة المختبرات، مشيراً إلى أن روسيا أثارت أكثر من 20 سؤالاً بشأن انتهاكات كييف وواشنطن لمتطلبات الاتفاقية بخصوص تسميات وكميات الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض التي تمت دراستها في إطار برنامج الحد من التهديد، وإجراء البحوث على الأفراد العسكريين الأوكرانيين والمرضى العقليين، وإخفاء أوكرانيا والولايات المتحدة حقائق التعاون في المجال العسكري البيولوجي في التقارير الدولية، ولم تلق الردّ.
وبين كيريلوف أن العديد من المسؤولين الأمريكيين الكبار، كبحوا عمداً التحقيق في أصل وأسباب انتشار وباء كوفيد 19، مشيراً إلى أن شركتي الأدوية فايزر وموديرنا حصلتا على أرباح طائلة من بيع لقاحات منخفضة الجودة.
ونوه إيغور كيريلوف بأن حجم الأبحاث البيولوجية ذات الاستخدام المزدوج التي تجريها واشنطن والمخاطر العالمية التي تشكلها تتطلب إجراء تحقيق دولي مستقل، مشدداً على أنه في الوضع الحالي، من المهم للغاية استئناف العمل في مجال صياغة بروتوكول ملزم قانوناً لاتفاقية الأسلحة البيولوجية والسامة، والذي يجب أن يكون إلزامياً لجميع الدول الأطراف في الاتفاقية، وفي المقام الأول الولايات المتحدة.
ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات نظام كييف خسرت نحو 580 جندياً على مختلف محاور القتال، فيما تم إسقاط 25 طائرة مسيرة و3 صواريخ تكتيكية، موضحة في تقريرها اليومي عن سير العملية العسكرية الخاصة أنه وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية خسرت القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك 3 مركبات قتالية مدرعة ومعدات عسكرية أخرى، وعلى محور كراسني ليمان مركبتين قتاليتين مدرعتين.
أما على محور دونيتسك خسرت القوات الأوكرانية دبابة، وناقلة جند مدرعة، كما تم تدمير مستودع أسلحة في منطقة مدينة كوراخوفو بجمهورية دونيتسك.
وتمت إصابة مستودع وقود للمعدات العسكرية و109 وحدات مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار، وقوات ومعدات عسكرية في 142 منطقة.
كذلك دمرت منظومات الدفاع الجوي الروسية 3 صواريخ أوكرانية كانت تستهدف مقاطعة كورسك القريبة من الحدود مع أوكرانيا الليلة الماضية.