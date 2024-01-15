المقاومة اللبنانية تستهدف مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي
بيروت-سانا
استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم بالأسلحة المناسبة مواقع وتجمعات عدة للعدو الإسرائيلي عند الحدود مع فلسطين المحتلة محققة فيها إصابات مباشرة.
وقالت المقاومة في بيانات عدة: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدفت المقاومة مواقع السماقة في مزارع شبعا المحتلة والمالكية وبركة ريشا والمطلة بالأسلحة المناسبة محققة فيها إصابات مباشرة”.
واستهدفت المقاومة تجمعات للعدو في محيط موقع حانيتا وثكنة راميم وثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة إضافة إلى التجهيزات التجسّسية المستحدثة في محيط موقع المطلة بالأسلحة المناسبة محققة إصابة مباشرة فيها.