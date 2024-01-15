المقاومة اللبنانية تستهدف مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم بالأسلحة المناسبة مواقع وتجمعات عدة للعدو الإسرائيلي عند الحدود مع فلسطين المحتلة محققة فيها إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيانات عدة: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدفت المقاومة مواقع السماقة في مزارع شبعا المحتلة و‏المالكية وبركة ريشا و‏المطلة بالأسلحة المناسبة محققة فيها إصابات مباشرة”.‏

واستهدفت المقاومة تجمعات للعدو في محيط موقع حانيتا وثكنة راميم وثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة إضافة إلى ‏التجهيزات التجسّسية المستحدثة في محيط موقع المطلة بالأسلحة المناسبة محققة إصابة ‏مباشرة فيها.‏