15-يناير-2024
Latest:
أخبارصحيفة البعث

المقاومة اللبنانية تستهدف مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي

بشار المحمد

بيروت-سانا   

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم بالأسلحة المناسبة مواقع وتجمعات عدة للعدو الإسرائيلي عند الحدود مع فلسطين المحتلة محققة فيها إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيانات عدة: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدفت المقاومة مواقع السماقة في مزارع شبعا المحتلة و‏المالكية وبركة ريشا و‏المطلة بالأسلحة المناسبة محققة فيها إصابات مباشرة”.‏

واستهدفت المقاومة تجمعات للعدو في محيط موقع حانيتا وثكنة راميم وثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة إضافة إلى ‏التجهيزات التجسّسية المستحدثة في محيط موقع المطلة بالأسلحة المناسبة محققة إصابة ‏مباشرة فيها.‏

You May Also Like

أساليب متنوعة ورؤى جديدة في احتفالية يوم الشعر

hassan

فساد من لبنان..!!

قسيم دحدل

اللجنة القضائية العليا تبدأ باستقبال طلبات الترشّح لانتخابات مجلس الشعب

yazan