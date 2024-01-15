بطولات بالجملة للجمباز.. وتعاون مثمر مع وزارة التربية

دمشق- سامر الخيّر

افتتح اتحاد الجمباز أمس بطولة الجمهورية المدرسية المركزية بالتعاون بين الاتحاد الرياضي العام ووزارة التربية، إضافةً إلى الشريك الاستراتيجي أكاديمية سوريانا، وفق البرنامج التالي: بطولة الجمباز الإيقاعي أمس في مدينة تشرين الرياضية، ثمّ الجمباز الفني للبنين يومي 18 و19 من الشهر الجاري، وذلك في مدينة الفيحاء الرياضية، وأخيراً بطولة الجمباز الفني للبنات يومي 26 و27 من الشهر الحالي وفي مدينة الفيحاء أيضاً.

ويعاني الاتحاد حالياً رغم كلّ نشاطاته، سواء العام الماضي أو بداية السنة الجديدة، من حملة هجوم على أدائه ومصداقيته.

“البعث” تواصلت مع مجلس إدارة الاتحاد بغرض توضيح الصورة، فجاء الردّ كالتالي: “نظراً للاتهامات والمهاترات وشهادات الفيديو الأخيرة التي أصبحت تنتشر من أشخاص مغرضين، هدفهم الوحيد الاستيلاء على الاتحاد وتشويه إنجازاته، نؤكد على أننا نتحمّل مهام إدارة لعبة الجمباز في بلدنا الحبيب سورية بمسؤولية كاملة وحسّ وطني بحت، ونحن مستعدون لأي نوع من التحقيق أو التفتيش، ولذلك نناشد الرفاق الطامحين لاستلام مهام إدارة اتحاد الجمباز والمؤمنين بأنهم قادرون على خدمة لعبتنا الحبيبة التوقف عن تشويه صورة رياضتنا الجميلة على منصات التواصل الاجتماعي، والتوجّه إلى الجهات المعنية بأي شكوى لإظهار الحقيقة التي يدّعون بها والبينة على من ادعى، ونحيطهم علماً بأن السبيل الوحيد للوصول إلى مقاعد في الاتحاد السوري للجمباز يكون بطريقة مدنية وحضارية عن طريق الانتخابات الحرة والنزيهة التي شرعها النظام الداخلي لمؤسستنا الأم وهي منظمة الاتحاد الرياضي العام، وأخيراً نتمنى من كل إنسان غيور على لعبة الجمباز في سورية الحبيبة أن يبتعد عن هذه المهاترات ومتابعة أخبار ونشاطات الجمباز من خلال القنوات الرسمية”.