بكين: مستمرون في لعب دور بنّاء للمساعدة في حل الأزمة الأوكرانية

بكين-ناورو-سانا

أكدت الخارجية الصينية اليوم استعداد بكين للمساعدة في حل الأزمة الأوكرانية، من خلال تنسيق الجهود المشتركة مع المجتمع الدولي.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن المتحدثة باسم الخارجية ماو نينغ قولها في مؤتمر صحفي: سننشر لاحقاً المعلومات المتعلقة ببيان كييف حول انضمامنا إلى الاجتماع بشأن ما يسمى صيغة السلام، مضيفة: إننا سنواصل التفاعل مع المجتمع الدولي ولعب دور بناء في التسوية السياسية للصراع الأوكراني.

كما أكدت نينغ جهود بكين المستمرة بالاتصالات مع جميع الأطراف المعنية بهذا الصراع بما في ذلك سلطات كييف، مشدّدة على أهمية تسهيل بدء مفاوضات السلام.

يذكر أن ثلاثة اجتماعات لمبادرة (صيغة السلام حول أوكرانيا) عقدت في عام 2023 آخرها في مالطا يومي 28 و29 تشرين الأول الماضي دون مشاركة الصين.

وفي شأن آخر، أعلنت جزيرة ناورو الصغيرة في جنوب المحيط الهادئ اليوم قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان، والاعتراف بها كجزء لا يتجزأ من الصين، وفق ما جاء في رسالة لحكومة ناورو تم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.