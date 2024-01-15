دخلت في إنتاج الذرة الصفراء.. مجفف للقطاع العام و7 للقطاع الخاص

دمشق- البعث

بيّن مدير عام المؤسّسة العامة للأعلاف المهندس عبد الكريم شباط أن الوزارة عملت بالتعاون مع وزارة الصناعة والجهات الحكومية الأخرى على تأمين احتياجات هذا المحصول من مجففات آلية، لتخفيف الأعباء عن المزارعين وتخفيض التكاليف والحصول على منتج بمواصفات عالية، حيث تمّ خلال العام الماضي تحويل مجفّف تفل الشوندر في معمل سكر تل سلحب إلى مجفف لمادة الذرة من خلال إجراء بعض التعديلات عليه، ويحتوي هذا المجفف خطين تمّ تعديل أحدهما وهو جاهز منذ أكثر من شهر وبطاقة تجفيف تصل إلى 1000 طن يومياً، لتجفيف مادة الذرة للمزارعين بأسعار مناسبة وبأقل من السعر في القطاع الخاص، وتمّ إبلاغ المزارعين في المنطقة لمن يرغب بعملية التجفيف، كما تعمل وزارة الصناعة على تعديل الخط الثاني لزيادة الطاقة التجفيفية، علماً أن هذا المجفّف يغطي حاجة محافظة حماة وجزءاً كبيراً من إنتاج محافظة حلب من محصول الذرة.

وقال شباط: قدّمت وزارة الزراعة التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص لاستيراد وإقامة مجففات في مناطق زراعة هذا المحصول، حيث تمّ إقامة 3 مجففات في محافظة حلب في مناطق دير حافر والسفيرة وتل علم، بطاقة إجمالية تصل إلى 90 طناً في الساعة، ومجفف في محافظة حماة بطاقة تبلغ 12 طناً بالساعة، ومجففين في الرقة في البوحمد وزور شمر بطاقة إجمالية 7 أطنان بالساعة، ومجفف في منطقة التبني بدير الزور بطاقة 7 أطنان بالساعة، إضافة إلى العديد من المجففات الصغيرة لدى جهات القطاع الخاص، وجميعها تلبي متطلبات تجفيف هذا المحصول.

وأشار شباط إلى اتخاذ جملة من الإجراءات لتسويق المحصول من خلال المؤسّسة العامة للأعلاف، حيث تمّ فتح باب استلام مادة الذرة الصفراء المجففة طبيعياً من المزارعين بسعر /4200 ليرة/ كغ وبلغت الكميات المستلمة حتى الآن 7052 طناً، وهناك إقبال كبير من المزارعين على تسليم المادة، كما فتحت المؤسسة استلام مادة الذرة الصفراء المجففة آلياً بسعر /4450 ليرة/كغ حيث تمّ استلام كمية 725 طناً لتاريخه.

وأوضح شباط أن مجلس إدارة المؤسّسة العامة للأعلاف وافق خلال هذا الموسم على تعديل سعر مبيع مادة الذرة الصفراء لجهات القطاع العام فقط بسعر 5100 ليرة/كغ، وذلك للكميات التي قامت المؤسّسة بشرائها بسعر 4800/كغ عدا تكاليف الشراء والتي تُقدّر بـ250 ليرة/ كغ الواحد من أجور نقل وتخزين ومستلزمات وأجور تخزين، حيث لا تتعدى أرباح المؤسسة /50 ليرة/ فقط للكغ وذلك دعماً لمنشآت القطاع العام. وذكر شباط أن المؤسّسة خصّصت حينها الكميات المستلمة من مادة الذرة الصفراء المجففة طبيعياً لمعاملها، بهدف تصنيع الخلطات العلفية والتي يتمّ توزيعها على المربين للاستمرار بعمليات تصنيع الخلطات العلفية وتأمين المقنن العلفي، والمؤسسة جاهزة لاستلام كافة الكميات الموردة من الذرة سواء المجففة طبيعياً أو آلياً.

وأكد شباط أن كلّ هذه الإجراءات انعكست بشكل إيجابي على المحصول والفلاحين والتي لقيت رضى لديهم من حيث السعر وتأمين المجففات وتوفير المادة بمواصفات جيدة في السوق والتخفيف من استيرادها.