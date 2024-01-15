سلة الوحدة في دورة دبي.. ومحترفان أجنبيان على الطريق

دمشق- عماد درويش

يأمل عشاق كرة السلة السورية ونادي الوحدة على وجه الخصوص أن يحقق الفريق نتائج جيدة في النسخة الـ33 من دورة دبي الدولية، التي تنطلق يوم 19 الشهر الجاري وتستمر حتى 28 منه، حيث أوقعت قرعة البطولة فريق الوحدة في المجموعة الثانية إلى جانب بيروت وهومنتمن (لبنان) والفلبين وأهلي طرابلس الليبي ومنتخب الإمارات، في حين ضمّت المجموعة الأولى الرياضي والحكمة (لبنان) ومنتخب تونس وأهلي بنغازي الليبي وسلا المغربي والنصر الإماراتي.

عشاق النادي يمنّون النفس أن تكون المشاركة العام الحالي مميزة، عكس العام الماضي عندما شارك الفريق فيها ولم يحقق أي انتصار، مع العلم أنه في مشاركاته السابقة كان من أقوى الفرق ونال في إحدى الدورات لقب وصافة البطولة.

الوحدة استعد للدورة عبر المشاركة في مباريات الدوري، لكن نتائجه في مرحلة الإياب لم تكن على مستوى الطموح وتلقى خسارات بالجملة، آخرها أمام جاره الجيش بالمرحلة الماضية بفارق وصل إلى 14 نقطة، وينتظر الفريق مباراة مهمة يوم بعد غدٍ في دوري وصل (غرب آسيا)، حيث سيحلّ ضيفاً على الشرطة العراقي، وهي المحطة الأخيرة له قبل دورة دبي ومن خلالها ستتضح الرؤية الفنية للكادر التدريبي بقيادة اللبناني مروان خليل.

عضو إدارة نادي الوحدة بلال كوران أكد لـ”البعث” أن الوقت غير كافٍ لتحضير الفريق للبطولة، لكن المشاركة ضرورية كي يكتسب اللاعبون جرعة احتكاك قوية، ومحطة مهمّة قبل الدور النهائي من الدوري، موضحاً أن إدارة النادي نجحت بالتعاقد مع الأميركي كريس كروفورد، وهناك محترف ثانٍ سيلتحق بالفريق في دبي، إضافة لذلك سيلتحق أيضاً لاعبنا الدولي كمال جنبلاط قادماً من تركيا.

وأشار كوران إلى أن البطولة صعبة وجميع الفرق استعدّت لها بشكل جيد، ولها تاريخها بمشاركات سابقة وتمتلك لاعبين أجانب على مستوى عالٍ، ورغم ذلك هناك سعي لتحقيق بصمة تدلّ على تطور كرة السلة بالنادي وطموحنا التأهل للدور الثاني.