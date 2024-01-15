كوريا الديمقراطية تنجح في اختبار إطلاق صاروخ باليستي

بيونغ يانغ-سانا

أعلنت كوريا الديمقراطية الشعبية اليوم أنها اختبرت بنجاح إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب تفوق سرعته سرعة الصوت.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الديمقراطية المركزية أن إطلاق الصاروخ المزود برأس حربي تفوق سرعته سرعة الصوت يهدف إلى التحقق من قدرات التحليق والمناورة، وكذلك موثوقية محرك الوقود الصلب الجديد.

وأكدت الوكالة أن تجربة إطلاق الصاروخ لم تؤثر قط على أمن أي دولة مجاورة ولا علاقة لها بالوضع الإقليمي.

ونقلت الوكالة عن إدارة الصواريخ قولها: إن الاختبار جزء من الأنشطة العادية ومعاهد علوم الدفاع التابعة لها لتطوير أنظمة أسلحة قوية.

وكانت كوريا الديمقراطية اختبرت في كانون الأول الماضي إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات من طراز هواسونغ 18 يعمل بالوقود الصلب، مؤكدة أن التجربة تهدف أيضاً لمراجعة الاستعداد القتالي لقدرة الردع النووية لكوريا الديمقراطية وتأكيد موثوقيتها.