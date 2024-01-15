نحو 323 هكتاراً.. المساحة المصابة والمكافحة بالصدأ الأصفر في العام الماضي

دمشق – البعث

بيّن مدير الوقاية الدكتور إياد محمد أن اللجنة الوطنية لإدارة أمراض وآفات القمح ناقشت بنود خطة إدارة أمراض وآفات محصول القمح قصيرة وطويلة الأمد، ولاسيما أمراض الأصدئة على القمح، لافتاً إلى أن المساحة المصابة والمكافحة بالصدأ الأصفر بلغت في العام الماضي نحو 323 هكتاراً وأغلب هذه المساحة تمّت مكافحتها على نفقة وزارة الزراعة التي تؤمن احتياطي مبيدات متخصّصة بالصدأ الأصفر تكفي لمكافحة مساحة 1000 هكتار سنوياً.

وأشار محمد إلى الأعمال المنجزة من قبل البحوث العلمية وأكساد في مجال اعتماد أصناف جديدة من القمح تحمل صفات المقاومة لمرض الصدأ الأصفر، وضرورة الإسراع باعتماد الأصناف الجديدة من خلال تطوير برامج التربية واختصار الزمن اللازم لاعتماد صنف جديد. وأوضح محمد أنه تمّ الاتفاق على إقامة الدورات التدريبية لفنيي المحاصيل من وزارة الزراعة والجهات الأخرى، وتطوير برنامج الإدارة المتكاملة لآفات الحبوب من خلال التوسّع بالأبحاث والدراسات المتعلقة بالمخصبات الحيوية واللاحيوية التي تنشط مقاومة الأمراض، وتزيد من إنتاجية محصول القمح، والتي أعطت نتائج مبشّرة من حيث تحسين مقاومة النبات للأمراض، وضرورة متابعة انتشار السلالة UG99 المسبّبة لمرض صدأ الساق على القمح ومشتقاتها ومدى انتشارها في سورية، وتكثيف النشاط الإرشادي لتوعية المزارعين بأهمية تطبيق الحزمة الزراعة التقنية الموصى بها لكل صنف، وتطبيق وتقييم أسلوب المشاتل الصائدة لمرض الصدأ الأصفر، والعمل على الاستبدال التدريجي للأصناف الحسّاسة من القمح الطري للصدأ الأصفر، والاحتفاظ برصيد احتياطي من المبيدات المتخصّصة بمكافحة الأصدئة لاستخدامها عند الضرورة في بؤر الإصابة.