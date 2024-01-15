وزيرا الدفاع الروسي والإيراني يبحثان تعزيز التعاون وقضايا الأمن الإقليمي

موسكو- طهران – سانا

بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اتصال هاتفي اليوم مع نظيره الإيراني العميد محمد أشتياني القضايا الراهنة للتعاون العسكري الثنائي، كما تم تبادل وجهات النظر حول قضايا الأمن الإقليمي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم: إن الطرفين أكدا التزامهما بالمبادئ الأساسية للعلاقات الروسية الإيرانية، بما في ذلك الاحترام غير المشروط لسيادة كل منهما وسلامة أراضيه، وهو ما سيتم تأكيده في المعاهدة التي يجري إعدادها للتوقيع بين روسيا وإيران لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بينهما.

وأوضحت الوزارة أن شويغو أشار خلال المحادثة الهاتفية إلى أن موسكو وطهران تعملان باستمرار على زيادة الجهود المشتركة من أجل بناء عالم متعدد الأقطاب.