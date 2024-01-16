إيران تستهدف مقرّات للموساد في إقليم كردستان العراق

طهران-بغداد-سانا

أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهدافه مقرّ تجسس للكيان الصهيوني في إقليم كردستان العراق بالصواريخ الباليستية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن الحرس الثوري قوله في بيان: إنه رداً على الأعمال الأخيرة للكيان الصهيوني، والتي أدت إلى استشهاد قادة من الحرس الثوري ومحور المقاومة تم استهداف وتدمير أحد المقرات الرئيسية للموساد الصهيوني في إقليم كردستان العراق، وذلك بعد إشراف وسيطرة استخبارية دقيقة على مقرات وتحركات الكيان الصهيوني بالمنطقة.

وأوضح البيان أن هذا المقر كان مركزاً لتوسيع العمليات التجسسية، والتخطيط للعمليات الإرهابية بالمنطقة وداخل إيران على وجه الخصوص.

وأعلنت الحكومة العراقية عن تشكيل لجنة للتحقيق في الهجوم.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: إن رئيس مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة برئاسة مستشار الأمن الوطني للتحقيق في الهجوم وجمع المعلومات لدعم موقف الحكومة دولياً، وتقديم الأدلة والمعلومات الدقيقة، وسوف يتم الإعلان عن نتائج التحقيق ليطلع الرأي العام العراقي والدولي عليها.