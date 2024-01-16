اتحاد الفنون القتالية يطلق نشاطاته.. والبداية من رياضة السور

دمشق- سامر الخيّر

بدأ اتحاد الفنون القتالية نشاطاته باكراً هذا العام، وها هو يختتم فعاليات دورة التدريب والتحكيم للفنون القتالية برياضة السور التي أشرف عليها ونظمها، وذلك في صالة المنتخبات الوطنية للفنون القتالية في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق بمشاركة 13 دارساً لمدة ثلاثة أيام.

وحاضر في الدورة رئيس اللجنة العليا لرياضة السور عبد الله عراط وعن الطب الرياضي محمد جزائرلي، كما تضمنت الدورة محاضرات نظرية وعملية من أهم عناوينها : التعريف بالرياضة والحركات الأساسية والدفاع ووضعيات القدمين والقتال القريب والقفز والحركات المزدوجة والدوران، إضافة لكيفية إدارة المباريات بالبطولات ومحاضرات عملية ونظرية بالتحكيم ومحاضرات في الطب الرياضي.

مسؤول الدورات في اتحاد الفنون القتالية، ثائر شيخ حسين، أكد لـ “البعث” أن هذه الدورة هي النشاط الأول للاتحاد لهذا العام، وسيستكمل الاتحاد نشاطاته في مجال إعداد الكوادر حيث من المقرر أن تقام دورة تدريب وتحكيم برياضة الجوجتسو في ذات الصالة خلال الفترة من 25 وحتى 27 الشهر الجاري، على أن تستأنف تباعاً باقي دورات التأهيل والتثقيف بالشق التدريبي والتحكيمي لباقي الألعاب وحسب الخطة السنوية للاتحاد تكون مركزية وفي عدد من المحافظات.

ورياضة السور هي لعبة سورية المنشأ تحت مظلة اتحاد الفنون القتالية، قام بإعدادها ووضع اللوائح الفنية الخاصة بها المدرب عبد الله عراط، حيث وضع نظام الفحوص ونظام الأحزمة الجديد ونظام البطولات والتحكيم والعروض الفنية بغية التعريف بها، وأخيراً وضع كيفية تأهيل المدربين والحكام ودرجاتهم، وقد انتهى من تشكيل هذه الرياضة في العام 2003، وبدأ تدريبها في العام 2004، وتمّ اعتمادها رسمياً بعد دراسة وافية من الاتحاد الرياضي الأم، عام 2006.