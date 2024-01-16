انخفاض التوريد لوحدة غاز القنيطرة

القنيطرة – محمد غالب حسين

كشف مدير وحدة تعبئة الغاز بمحافظة القنيطرة المهندس فريد العلي عن تخفيض في عمليات توريد مادة الغاز حيث صار يصل للوحدة صهريج واحد بدلاً من صهرجين يومياً، ما عرقل العمل والإنتاج، وأدى ذلك لانتظار المواطن أكثر من مئة يوم لاستلام أسطوانة الغاز.

وأشار العلي خلال اجتماع موزعي مادة الغاز إلى غياب الاستقلالية المالية والادارية للوحدة بعد إتباعها لفرع محروقات القنيطرة، ما أدّى للتأخّر في وصول الرسائل للمواطنين، وإصلاح الأعطال الطارئة والمولدة الكهربائية واستبدال الاسطوانات التالفة.

وأوعز المحافظ بإعداد الدراسة اللازمة لتغذية الوحدة بالتيار الكهربائي، مؤكداّ على الإسراع بعملية استبدال الأسطوانات التالفة، ومنح الوحدة استقلالاً إدارياً ومالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية على أن تبقى تتبع لإشراف فرع محروقات القنيطرة.