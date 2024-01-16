حصيلة ضحايا القصف المتواصل على غزة تتجاوز الـ 85 ألفاً بين شهيد وجريح

الأرض المحتلة- تقارير

ارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 102 على قطاع غزة المنكوب إلى 24285 شهيداً و61154 جريحاً.

وقالت وزارة صحة السلطة الفلسطينية في بيان اليوم: إن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 15 مجزرة في القطاع، راح ضحيتها 158 شهيداً، و320 جريحاً، ما يرفع عدد الضحايا منذ بدء الاحتلال بعدوانه على القطاع في السابع من تشرين الأول الماضي إلى 24285 شهيداً و61154 جريحاً.

كما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال قصف بعد ظهر اليوم بالطيران والمدفعية مناطق في جباليا شمال القطاع، ومنطقة خربة العدس في رفح جنوبه وميناء غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.