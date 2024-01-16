حصيلة ضحايا القصف المتواصل على غزة تتجاوز الـ 85 ألفاً بين شهيد وجريح
الأرض المحتلة- تقارير
ارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 102 على قطاع غزة المنكوب إلى 24285 شهيداً و61154 جريحاً.
وقالت وزارة صحة السلطة الفلسطينية في بيان اليوم: إن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 15 مجزرة في القطاع، راح ضحيتها 158 شهيداً، و320 جريحاً، ما يرفع عدد الضحايا منذ بدء الاحتلال بعدوانه على القطاع في السابع من تشرين الأول الماضي إلى 24285 شهيداً و61154 جريحاً.
كما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال قصف بعد ظهر اليوم بالطيران والمدفعية مناطق في جباليا شمال القطاع، ومنطقة خربة العدس في رفح جنوبه وميناء غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.
إلى ذلك ذكرت وكالة وفا أن الاحتلال قصف خلال الساعات الماضية بالطيران والمدفعية منازل في أحياء الصبرة والزيتون وتل الهوا والشيخ عجلين ومنطقتي النفق والصفطاوي، ومدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة ما أدى لاستشهاد 57 فلسطينياً وإصابة العشرات، إضافة إلى دمار واسع بالمنازل.
كما قصف الاحتلال منطقتي ميراج وبني سهيلا في خان يونس جنوب القطاع ومخيمي البريج والمغازي وسطه، ما أدى إلى استشهاد 27 فلسطينياً وإصابة العشرات.
وفي الضفة الغربية المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال اقتحمت بلدات بني نعيم ومسافر يطا جنوب الخليل وفقين شمال طولكرم وبيتا جنوب نابلس وميثلون جنوب جنين واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة شابين بجروح والعشرات بحالات اختناق كما قامت باعتقال فلسطيني.
واستشهد 3 فلسطينيين وأصيب 9 آخرون في وقت سابق اليوم برصاص قوات الاحتلال قرب مدينتي الخليل وطولكرم.
كذلك اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر الجديد في نابلس وسط إطلاق الرصاص، ما أدى إلى إصابة شاب، كما قامت باعتقال آخر.في غضون ذلك اعتقلت قوات الاحتلال 24 فلسطينياً خلال اقتحامها عدة أحياء في قلقيلية وبلدات إذنا ودورا وبني نعيم في الخليل ويعبد وجلبون في جنين.
إلى ذلك، اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحماية قوات الاحتلال.
وبالتوازي اقتحمت قوات الاحتلال قرية حوسان، غرب مدينة بيت لحم، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على الفلسطينيين في منطقة المطينة قرب المدخل الشرقي للقرية، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق. كما اقتحمت مخيم عين السلطان غرب مدينة أريحا، وسط إطلاق الرصاص، ما أدى إلى إصابة شابين، واعتقلت فلسطينياً.
وأدانت الخارجية في بيان جرائم عصابات المستوطنين ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم في مدينة القدس وباقي مناطق الضفة الغربية، مشيرة إلى أن حكومة الاحتلال تزود المستوطنين بالسلاح لتصعيد إرهابهم، بهدف تهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان وتنفيذ مخططات الضم الاستعمارية، وصولاً إلى تقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس.