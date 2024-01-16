كرة الجزيرة على طريق الهبوط.. وقلة الدعم أهم الأسباب

الحسكة – إسماعيل مطر

أكد رئيس نادي الجزيرة مصطفى شاكردي لـ “البعث” أن سبب اقتراب هبوط فريق كرة القدم إلى الدرجة الثانية هو مغادرة جميع اللاعبين المميزين إلى الأندية الأخرى بسبب عدم الاهتمام بالنادي ولاعبيه من الناحية المادية.

وأوضح شاكردي أن تراجع مستوى الفريق هذا الموسم عائد لافتقاره للقدرة المالية التي لم تسمح له بالتعاقد مع لاعبين، ما أدى إلى هجرة جميع لاعبي العام الماضي إلى الأندية المحلية والخارجية، مشيراً إلى أن إعادة الفريق إلى الواجهة المحلية تحتاج لعودته للعب على أرضه وبين جماهيره كون قوة النادي بجمهوره المحبّ والوفي مع إعادة النظر بموضوع الاستثمارات.

وبيّن شاكردي أنه تبقى أمام الفريق مباريات صعبة مع أندية الحوارث والنيرب والجهاد وخطاب، وأن حصيلة النادي من النقاط خلال مبارياته الماضية بلغت نقطة واحدة فقط وهو رقم متواضع، لافتاً إلى أنه خلال المباريات الماضية وفي كلّ رحلة للفريق كانت تواجهه عوائق وصعوبات، منها النقل والإقامة والإطعام، كون جميع المباريات كانت خارج أرضه وبعيداً عن جمهوره.