ما يجري في أوكرانيا حرب على النازية ويجب أن يكون هدفاً لجميع الدول
موسكو-سانا
أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين اليوم أن العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا منعت نشوب حرب عالمية ثالثة.
ونقل موقع “آر تي” عن فولودين قوله في كلمته أمام الجلسة العامة للدوما الروسي: “إطلاق العملية العسكرية الخاصة أوقف الحرب العالمية الثالثة… فكروا فيما كان يمكن أن يحدث كارثة إنسانية وملايين القتلى”، لافتاً إلى “أن أهدافها ستتحقق”، وأضاف: “يجب أن تكون أوكرانيا حرة ودولة محايدة، ويجب ألا تكون هناك أسلحة في أوكرانيا يتم استيرادها من الخارج، كما يجب تقديم النظام النازي في كييف إلى العدالة”، مشدداً على “ضرورة بذل كل ما في وسع روسيا لضمان تحقيق هذه الأهداف، وفي أسرع وقت ممكن”.
وأكد أن “روسيا دولة مسالمة، ولن تتحارب أبداً مع دولة أوروبية، وما يجري اليوم حرب على النازية، وهو ما يجب أن يكون على جدول أعمال جميع الدول”.
وعلى الصعيد الميداني، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قضت على 990 جندياً أوكرانيا، كما جاء في التقرير اليومي للوزارة عن سير العملية الخاصة في أوكرانيا أنه
تم على محور كوبيانسك صد 6 هجمات وتدمير 3 دبابات، وعلى محور كراسني ليمان صدّت القوات الروسية 4 هجمات، وعلى محور دونيتسك صد الجيش الروسي 5 هجمات.
أما على على محور خيرسون فقد خسر العدو 3 مدافع إم 777 أمريكية الصنع ومدفع ذاتي الحركة “إم 109 بالادين” ألماني الصنع، وثلاثة مدافع ذاتية الحركة “غفوزديكا”.
وحسب التقرير، أصاب الجيش الروسي قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 112 منطقة.
وأسقطت وسائط الدفاع الجوي الروسي 69 طائرة دون طيار أوكرانية و13 صاروخاً من طراز هيمارس.
وفي وقتٍ سابق أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها أحبطت محاولة أوكرانية جديدة، لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات دون طيار على مواقع في الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية، حيث دمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة خمس طائرات مسيرة أوكرانية واعترضت ثلاثاً أخرى فوق أراضي مقاطعة فورونيج، كما تم اعتراض أربع طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.