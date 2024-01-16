هل تعلم أن هناك أكثر من 29 قانون ومرسوم تتعلق بالضرائب والرسوم!

دمشق – البعث

قدم مستشار غرفة صناعة دمشق وريفها للشؤون المالية والضرائب عامر مكي عرض مفصل عن الضرائب والرسوم في الجمهورية العربية السورية واعتمادها على الضرائب النوعية.

لعلّ اللافت ما أشار إليه مكي -خلال ورشة عمل حول آلية الربط الإلكتروني- من وجود مجموعة قوانين ومراسيم تصل إلى أكثر من /29/ قانون ومرسوم تتعلق بالضرائب والرسوم والتي تتمثل أساساً بالمرسوم /85/ لعام 1947 وتعديلاته، وأهمها القانون /24/ لعام /2003/ وتعديلاته، إضافة إلى ما صدر أخيراً (المرسوم 30) لعام /2023/.

وبين مكي أن المطلوب خلال الوقت الراهن من الربط وهو اسم المنشأة ورقم الفاتورة وتاريخها ومبلغ الفاتورة النهائي، على أن يتم لاحقاً ربط المصاريف (المصاريف الإدارية وقيمة المشتريات والمصاريف الصناعية وغيرها) ليتم في نهاية المطاف المفاضلة والحصول على الأرباح الصافية للمكلف، وكافة المعلومات الخاصة بالفاتورة (المشتري – سجله التجاري – عنوانه – رقمه الضريبي – تفصيلات المواد المباعة).

وطرح خلال الورشة عدة تساؤلات ونقاط من قبل الصناعيون للاستفسار عن عملية الربط الالكتروني والملف الضريبي وأحكام القانون /25/ لعام 2003 والخاص بموضوع التهرب الضريبي وما تم تعديله على القانون /24/ لعام 2003 وتعديلاته وخصوصاً المرسوم /30/ لعام 2003 وما تضمنه وآلية تطبيقه والصعوبات المتعلقة بالربط الالكتروني وخصوصا مواضيع ( الكهرباء – الشبكة وصعوبة الربط في المناطق البعيدة وغير المؤهلة ) إضافة إلى آلية التوثيق لاحقاً بالنسبة للمصاريف التي لا يمكن توثيقها أو الحصول على فواتير مصدقة لهذه المصاريف، وقد تم الاتفاق على ضرورة ايجاد الآلية اللازمة لحل مشكلة التوثيق للمصاريف التي يصعب توثيقها والتي تلازم عمل كل مهنة، حيث تم اقتراح الاعتماد على رقم العمل الحقيقي المربوط واعتماد نسبة ربح حقيقية صافية لكل مهنة توثق من قبل لجان مختصة للوصول للربح الصافي الحقيقي.