50 محامياً من جنوب أفريقيا يقاضون أمريكا وبريطانيا لتورطهما بالعدوان الإسرائيلي
عواصم -سانا
أعلن 50 محامياً من جنوب أفريقيا أنهم سيقاضون الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية، بسبب تواطئهما بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.
وذكر موقع RT أن المبادرة التي يقودها المحامي ويكوس فان رينسبورغ تهدف إلى محاكمة المتواطئين في الجرائم أمام محاكم مدنية، وذلك بالتعاون مع محامين بالولايات المتحدة وبريطانيا.
واستعداداً للقضية، بعث رينسبورغ رسائل لعدد من الدول وللمحكمة الجنائية الدولية خلال الأسابيع القليلة الماضية، وقال في تصريحات: إنه “يجب تحميل الولايات المتحدة مسؤولية الجرائم التي ارتكبتها “إسرائيل”، مشدداً على أن العديد من المحامين قرروا الانضمام إلى المبادرة، لشعورهم بالمسؤولية ولرغبتهم في المساهمة في هذه القضية.
وقال رينسبورغ: “للأسف لا أحد يحمّل الولايات المتحدة مسؤولية جرائمها التي ارتكبتها ولا أحد يهتم بذلك، وما حدث في الغزو الأمريكي عام 2003 للعراق مثال على ذلك”، مضيفاً: “الولايات المتحدة مشغولة بإنفاق المزيد من الأموال والموارد لارتكاب الجريمة، ولا أحد يقول لها كفى”.
وفي شأنٍ متصل احتج ناشطون داخل البرلمان النمساوي أثناء احتفال بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، دعماً لفلسطين وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقام الناشطون بالتشويش على الحفل، وإلقاء منشورات إلى قاعة البرلمان، ورفعوا لافتات تندد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وهتفوا بشعارات “أوقفوا الإبادة الجماعية” و”أنتم متواطئون”.
من جانبه دعا نائب رئيس حزب الاشتراكيين السلوفاكي ميروسلاف بومايديك إلى فرض عقوبات ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي، بسبب ما يقوم به من جرائم وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال بومايديك في موقف أعلنه على موقع الحزب الرسمي: إن هذه “الإبادة الحقيقية تحظى بالدعم الأمريكي والبريطاني وبدعم الاتحاد الأوروبي مالياً وسياسياً وإستراتيجياً ومن خلال تقديم الأسلحة لها”، مشدّداً على أن ممارسة ضغوط قوية على الاحتلال الإسرائيلي يمكن أن تجبره على الموافقة على وقف إطلاق النار وإنهاء عدوانه الفظيع على غزة.
وأشار بومايديك إلى أن الكيان الإسرائيلي منذ قيامه يستهزئ بالعالم كله من خلال عدم احترامه قرارات الأمم المتحدة وقتل المدنيين والاعتداء على الدول المجاورة.
واعتبر بومايديك أن تقدم جمهورية جنوب إفريقيا بشكوى قانونية ضد هذا الكيان أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ممارسة عمليات إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة يمثل خطوة شجاعة، داعياً الحكومة السلوفاكية إلى دعم هذه الخطوة.