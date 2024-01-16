50 محامياً من جنوب أفريقيا يقاضون أمريكا وبريطانيا لتورطهما بالعدوان الإسرائيلي

عواصم -سانا

أعلن 50 محامياً من جنوب أفريقيا أنهم سيقاضون الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية، بسبب تواطئهما بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.

وذكر موقع RT أن المبادرة التي يقودها المحامي ويكوس فان رينسبورغ تهدف إلى محاكمة المتواطئين في الجرائم أمام محاكم مدنية، وذلك بالتعاون مع محامين بالولايات المتحدة وبريطانيا.

واستعداداً للقضية، بعث رينسبورغ رسائل لعدد من الدول وللمحكمة الجنائية الدولية خلال الأسابيع القليلة الماضية، وقال في تصريحات: إنه “يجب تحميل الولايات المتحدة مسؤولية الجرائم التي ارتكبتها “إسرائيل”، مشدداً على أن العديد من المحامين قرروا الانضمام إلى المبادرة، لشعورهم بالمسؤولية ولرغبتهم في المساهمة في هذه القضية.

وقال رينسبورغ: “للأسف لا أحد يحمّل الولايات المتحدة مسؤولية جرائمها التي ارتكبتها ولا أحد يهتم بذلك، وما حدث في الغزو الأمريكي عام 2003 للعراق مثال على ذلك”، مضيفاً: “الولايات المتحدة مشغولة بإنفاق المزيد من الأموال والموارد لارتكاب الجريمة، ولا أحد يقول لها كفى”.