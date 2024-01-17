الأمن الإيراني يفكك خلية إرهابية على الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد
طهران-سانا
أعلن قائد قوات حرس الحدود الإيراني العميد أحمد علي كودرزي تفكيك خلية إرهابية على الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد كانت بصدد تنفيذ أعمال تخريبية.
ونقلت وكالة إرنا عن كودرزي قوله: إن المجموعة الإرهابية كانت تخطط لدخول البلاد من أجل القيام بأعمال تخريبية، حيث اشتبكت معها قوات حرس الحدود، ما أدى إلى مقتل أحد أفرادها وإصابة اثنين آخرين لاذا بالفرار.
وأضاف: إنه خلال هذه العملية تم ضبط مركبة وكمية كبيرة من الأسلحة والعتاد والقنابل اليدوية والمتفجرات وقذائف آر بي جي، وأدوات تستخدم في أعمال التخريب.
من جانبه، أعلن قائد قوى الأمن الداخلي بمحافظة سيستان وبلوشستان شرق إيران العميد دوست علي جليليان ضبط طن و 211 كغ من المخدرات، خلال عمليات جنوب المحافظة.
وقال جليليان: إن رجال شرطة مكافحة المخدرات تمكنوا من ضبط 351 كيلوغراماً من الأفيون، و 860 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدرة، أي ما يعادل طناً و 211 كيلوغراماً من المواد الأفيونية، وذلك بعد تحديد مخابئ المهربين وبعمليات منسقة.
وأشار إلى أنه تم القبض على ثلاثة تجار مخدرات ومصادرة مركبتين خلال هذه العمليات.