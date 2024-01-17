17-يناير-2024
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البعث أونلاين

السفير الدندح لرجال دين مسيحيين: توطيد العلاقات السورية العراقية يعزز الصمود للدفاع عن القضايا المشتركة

محمد عباس

أكد السفير السوري في بغداد صطام جدعان الدندح أهمية توطيد العلاقات الأخوية المتجذرة بين الشعبين الشقيقين السوري والعراقي، بما يعزز الصمود لمواصلة الدفاع عن القضايا المشتركة.

جاء ذلك خلال لقاء السفير الدندح في مبنى السفارة السورية في بغداد أمس المطران أفرام يوسف عبا منصور رئيس أساقفة بغداد في الكنيسة السريانية الكاثوليكية، وأمين سر السينودس المقدس، ونيافة المطران جوزيف زباريان مطران الأرمن الكاثوليك في بغداد، والقس بيوس قاشا، راعي كنيسة مار يوسف للسريان الكاثوليك.

بدوره، عبر المطران يوسف عبا، عن اعتزازه بسورية، وتضامنه الكامل معها، منوها بالسياسة الحكيمة التي تنتهجها بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد.

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