تعيد إنتاج تاريخها المليء بالخطايا.. ألمانيا تزود الاحتلال الإسرائيلي بـ10 آلاف قذيفة دبابة

الأرض المحتلة – تقارير

أكدت المقاومة الفلسطينية أن تزويد ألمانيا للاحتلال الإسرائيلي بـ10 آلاف قذيفة دبابة يجعلها شريكة مباشرة في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: “يبدو أن ألمانيا تعيد إنتاج تاريخها المليء بالخطايا بحق البشرية، ولم تردعها كل دروس الماضي القريب، وهنا نؤكد أن شعبنا لن ينسى ولن يغفر لكل من شارك في العدوان عليه أو أعطى الغطاء لهذا العدو المجرم الذي استباح كل المحرمات”.

جاء ذلك في وقت واصلت المقاومة الفلسطينية التصدّي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وقضت على 11 جندياً على الأقل، وأصابت آخرين، ودمرت عدة آليات لهم.

وقالت المقاومة في بيان: استهدف مقاتلونا قوة للاحتلال مكونة من 7 جنود في مخيم المغازي وسط القطاع بقذيفة تي بي جي، وقضوا عليهم من المسافة صفر، كما قنصوا 4 آخرين تحصنوا داخل منزل، إضافة إلى استهداف تجمعات العدو بعدد كبير من قذائف الهاون، وتدمير 6 دبابات وناقلة جند وجرافة عسكرية له في المخيم.

وكان الاحتلال الإسرائيلي أعترف بمقتل ضابط وجندي وإصابة 35 خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية شمال غزة.

في الأثناء قصف الاحتلال بالطيران والمدفعية منازل ومدرسة تؤوي نازحين في خان يونس ورفح جنوب القطاع، ما أدى لاستشهاد 15 فلسطينياً وإصابة العشرات.

من جانبها انتشلت طواقم الدفاع المدني والإسعاف جثامين 25 شهيداً وتمكنت من إنقاذ عشرات المصابين، إثر قصف طيران الاحتلال منازل في حي الدرج بمدينة غزة إضافة إلى انتشال 7 شهداء بعد انسحاب آليات الاحتلال من محيط مستشفى ناصر في خان يونس.

وفي الضفة الغربية المحتلة، قصفت مسيّرة للاحتلال فجراً مركبة قرب مفرق بردى بمحاذاة مخيم بلاطة شرق نابلس، الأمر الذي أدى إلى انفجارها، واستشهاد ثلاثة شبان وسط إطلاق قوات الاحتلال الرصاص على طواقم الهلال الأحمر، ومنعها من الوصول إلى المكان.

كذلك قصفت مسيّرة للاحتلال سيارة في حارة التمام في مخيم طولكرم، ما أدى لاستشهاد 4 فلسطينيين، ومنعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال 81 فلسطينياً، بينهم طفل خلال اقتحامها عدة أحياء في قلقيلية والبيرة وبلدات يطا وبنى نعيم فى الخليل وبيتللو وبيتونيا ومخيم الجلزون فى رام الله وبلدة بيت جالا ومخيم الدهيشة في بيت لحم.