” الوعي الوطني وحرب الهويّة ” في ملتقى البعث للحوار في جامعة تشرين

اللاذقية – مروان حويجة

تناولت الجلسة الأولى لملتقى البعث للحوار التي أقامها مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الفرعي في فرع جامعة تشرين للحزب موضوع ” الوعي الوطني وحرب الهويّة “، واستضاف الملتقى الرفيق الباحث والسفير الدكتور محسن الخيّر، أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في اللاذقية الأسبق، وذلك في صالة المكتبة المركزية في الجامعة .

وقدّم الرفيق د.الخيّر شرحاً للتاريخ النضالي لحزب البعث منذ تأسيسه، ومسيرته التاريخية في الدفاع عن قضايا الأمة، والفكر القومي، و دوره المحوري الريادي في ترسيخ الوعي الوطني لدى الرفاق، الذين أخذوا على عاتقهم نشر رسالة الحزب الساميّة في الوحدة و الحرية و الاشتراكية، وأدّوا واجبهم البعثي والفكري والنضالي، وفي تكريس المثل في نشر مبادئ وأدبيّات الحزب وقيمه وفكره ومنطلقاته ، لافتاً إلى أنّ الوعي الوطني يحرّك أرقى ما في الإنسان من سمات الحكمة و الاتزان والغيرية الحميمة على الوطن ، و يقوّي روح التعايش و التسامح ، و التحلّي بحسّ المسؤولية تجاه الفرد و المجتمع.

ورأى الرفيق الخيّر أنّ الهويّة الوطنية هي الشعور العميق بالانتماء للوطن، و الولاء الحقيقي للمجتمع و الثقافة والتاريخ و القيم التي يمثّلها الوطن، ولفت إلى أولوية تكريس روح المسؤولية والواجب في ترسيخ الوعي الوطني بما يحصّن ويرسخ الهويّة .

الرفيقة الدكتورة معينة بدران مديرة الملتقى، رئيسة مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الفرعي أشارت إلى أهمية الموضوع الذي يطرحه الملتقى للحوار في إطار تكامل وتلازم العلاقة الجدلية بين الوعي الوطني وحرب الهويّة، ولاسيما في ظلّ ما يشهده العالم من صراعات وحروب، ومنها حربّ الهوية، هذه الهويّة المستهدفة في الحروب لارتباطها بالحضارة والثقافة والوجود والمعرفة .

وقدّم الرفاق الحضور مجموعة من المداخلات والاستفسارات والأفكار حول تجسيد الوعي الوطني في تحصين الهويّة والدفاع عنها وسبل تحقيق وتجسيد الوعي، وقد تمّت الإجابة عليها.

حضر الجلسة الرفيقة الدكتورة ميرنا أحمد دلالة أمينة فرع جامعة تشرين لحزب البعث العربي الاشتراكي، و الرفيق الدكتور بسام حسن رئيس الجامعة، والرفاق أعضاء قيادة فرع جامعة تشرين للحزب، و رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام في فرع اللاذقية للحزب، و رئيس فرع اتحاد الطلبة للجامعة، و نقيب المعلمين و أمناء الشعب الحزبية، و قيادات حزبية و إدارية ونقابيّة وطلابيّة من الجامعة و حشد من الطلبة والمهتمين.