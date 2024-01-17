بكين: نعارض بقوة “استقلال تايوان” ومتمسكون بالسلام

بكين-سانا

أكد المتحدث باسم البر الرئيسي الصيني تشن بين هوا اليوم أن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، والانتخابات التي أجريت حديثاً فيها لا تغير من هذه الحقيقة شيئاً.

وقال المتحدث: “نتائج الانتخابات لا يمكن أن تزعزع حقيقة أن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، ولا تغير المشهد الأساسي واتجاه تنمية علاقات عبر المضيق ولا تعوق الاتجاه الحتمي المتمثل في إعادة توحيد الصين”.

وفيما يتعلق بسياسة البر الرئيسي تجاه تايوان “سنلتزم بثبات بتوافق 1992 الذي يجسد مبدأ صين واحدة، وسنعارض بقوة ما يسمى “استقلال تايوان” وسنتمسك بالسلام”، مشيراً إلى أن “البر الرئيسي سيعمل على توسيع التبادلات عبر المضيق وتعزيز التعاون وتعميق التكامل من أجل دفع إعادة التوحيد الوطني”.

ودعا المتحدث الولايات المتحدة إلى الالتزام بمبدأ صين واحدة والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة واتخاذ إجراءات ملموسة للوفاء بالتزامها بعدم دعم “استقلال تايوان” والتوقف عن إرسال إشارات خاطئة إلى القوى الانفصالية من أجل الاستقلال.