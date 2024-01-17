بمشاركة سورية.. انطلاق الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة دول حركة عدم الانحياز في أوغندا

انطلقت في العاصمة الأوغندية كامبالا صباح اليوم أعمال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، تحضيراً للقمة الـ 19 للحركة المقررة يومي الجمعة والسبت القادمين، وذلك بمشاركة سورية بوفد يرأسه نائب وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ.

ويناقش الاجتماع الوزاري المستجدات على الساحة الدولية، وفي مقدمتها التطورات الخطيرة للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب المسائل السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء في الحركة، كما تعمل الوفود المشاركة على صياغة الوثيقة الختامية للقمة وإعلان كامبالا السياسي اللذين سيتضمنان مواقف الحركة حيال مختلف القضايا والتحديات.

وإضافة إلى نائب وزير الخارجية والمغتربين يضم وفد سورية مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك، والقنصل الفخري لسورية في أوغندا الدكتور طموح مصطفى، والسكرتير الثالث في وزارة الخارجية والمغتربين مجد نيال.

وتضم حركة عدم الانحياز 121 دولة، وكانت عقدت مؤتمرها الأول في بلغراد عام 1961، وأنشئت استناداً لمبادئ باندونغ لعام 1955، التي تؤكد على مبادئ السيادة والمساواة بين الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ورفض استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية.