بوتين: لولا رفض أوكرانيا المفاوضات لانتهى كل شيء منذ سنة ونصف
موسكو-سانا
اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لو لم يرفض النظام الأوكراني المفاوضات مع روسيا بتحريض من الغرب، لكانت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا انتهت منذ فترة طويلة.
ونقلت وكالة نوفوستي عن بوتين قوله اليوم خلال اجتماعه مع رؤساء البلديات في روسيا: لو لم يرفض الأوكرانيون التفاوض لكان كل شيء قد انتهى منذ وقت طويل، لافتاً إلى أن مثل هذا القرار الذي اتخذته أوكرانيا يؤكد مرة أخرى أنهم “ليسوا مستقلين”.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن السلطات الأوكرانية تحاول من خلال قصفها أهدافاً مدنية داخل روسيا أن تظهر لشعبها و داعميها الغربيين أنها قادرة في الرد على روسيا.
وشدد بوتين على استحالة هزيمة الروس، مؤكداً أن تماسك المجتمع الروسي ومتانة الاقتصاد شكلا صدمة للخصم.
من جهةٍ ثانية، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن التحالف الغربي مهتم فقط بمصالحه الخاصة في المنطقة، لصرف الانتباه عن فشله في أماكن أخرى ولا يبالي بمقتل المدنيين في أي دول أخرى.
وقالت زاخاروفا: “اعتاد الغرب على قصف أي أهداف، عسكرية أو مدنية أو سكانية، وهم لا يهتمون بمن يقف على أي جانب من التاريخ، وما إذا كان هناك مدنيون، وكم عدد النساء والأطفال وكبار السن، وهم قلقون فقط بشأن مصالحهم الخاصة، وكم سيكونون قادرين على صرف الانتباه عن الفشل في أجزاء أخرى من المنطقة من خلال قصف اليمن”.
وفي سياق آخر، وحول رغبة بولندا بنشر قوات ألمانية على أراضيها إلى جانب وجود لقوات الناتو، قالت زاخاروفا: إن هذه الخطوة تؤكد على الرغبة المتزايدة لدى الناتو على رفع مستوى التوتر في أوروبا وإطالة حالة الانهيار العالمي للأمن الأوروبي، وأكدت أن هذا الأمر لن يبقى دون رد مناسب.
وعلى صعيدٍ آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أوقعت خسائر في الجيش الأوكراني، بنحو 655 جندياً بين قتيل وجريح على عدة محاور، كما جاء في تقرير للوزارة أن الجيش صدّ على محور كراسني ليمان 3 هجمات، وخسرت القوات الأوكرانية دبابة وعربتين قتاليتين مدرعتين وغيرها من المعدات العسكرية، وعلى محور دونيتسك صد الجيش الروسي 6 هجمات معادية، وتم تدمير دبابة وعربتي مشاة قتاليتين وخمس عربات قتالية مدرعة.
وحسب التقرير ضرب الجيش الروسي قاعدة وقود للمعدات العسكرية الأوكرانية و3 مستودعات ذخيرة للواء الميكانيكي رقم 23 ومحطات رادارية لكشف وتتبع الأهداف الجوية بي-18 ونيبو-إس في نقطة انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب، وأصابت القوات الروسية 103 وحدات مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 119 منطقة.
وأسقطت وسائط الدفاع الجوي الروسي 11 صاروخاً من راجمات الصواريخ أولخا وفامباير تشيكية الصنع، وتم تدمير 21 طائرة جوية دون طيار.
كذلك أسقطت الدفاعات الجوية الروسية صاروخين من طراز “ستورم شادو” في أجواء مقاطعة خيرسون كانا سيستهدفان مدرسة ومنشأة طبية بالقرب من قرية بوبوفكا في مدينة غينيتشيسك، ولم تقع أي إصابات أو أضرار.
وفي سياقٍ متصل أعلنت الدفاع الروسية أنه تم تدمير واعتراض 11 صاروخاً و6 طائرات أوكرانية دون طيار فوق مقاطعة بيلغورود الحدودية ليلاً، بعد أن حاول الجيش الأوكراني مهاجمة مواقع في الأراضي الروسية.