17-يناير-2024
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أخبارصحيفة البعث

مقتل شخصين وإصابة العشرات بانفجار عبوات ناسفة مخزنة جنوب غرب نيجيريا

بشار المحمد

لاغوس-سانا   

قُتل شخصان، وأصيب العشرات نتيجة انفجار عبوات ناسفة مخزنة في أحد المنازل بولاية أويو جنوب غرب نيجيريا.

ونقلت “رويترز” عن حاكم الولاية قوله في بيان اليوم: إن شخصين قتلا بينما أصيب 77 آخرون، كما انهارت عدة منازل من تأثير انفجار، فيما تواصل فرق الإنقاذ عملها بالموقع.

وكشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن عمال المناجم غير القانونيين الذين يقطنون أحد المنازل في بوديجا قاموا بتخزين عبوات ناسفة هناك، ما تسبب بالانفجار.

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