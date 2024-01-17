الرئيس العراقي خلال استقباله وزير السياحة: ضرورة تشجيع إقامة المشاريع المشتركة بين البلدين الشقيقين

بغداد-سانا

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد أهمية تعزيز وتنمية العلاقات الأخوية بين العراق وسورية وتشجيع فرص الاستثمار وإقامة المشاريع المشتركة في مختلف المجالات بما يصب في مصلحة البلدين الشقيقين.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس رشيد اليوم وزير السياحة محمد رامي مرتيني والوفد المرافق له وذلك وفق ما أورده بيان المكتب الإعلامي للرئيس العراقي.

وأشار الرئيس رشيد خلال اللقاء إلى متانة العلاقات بين البلدين والأواصر التي تربط الشعبين الشقيقين وإلى الامتداد التاريخي والحضاري المشترك الذي أسهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ولا سيما في مجال السياحة والآثار والثقافة.

وقال الرئيس العراقي: إن ثقافتنا ومصيرنا مشترك، وعانينا من تحديات مشتركة وخاصة في مواجهة الإرهاب والعنف، واستطاع العراق اجتياز تلك المرحلة وهناك استقرار أمني في المدن والمحافظات العراقية.

من جانبه نقل الوزير مرتيني تحيات السيد الرئيس بشار الأسد إلى الرئيس رشيد الذي حمّل بدوره الوزير تحياته وتقديره إلى الرئيس الأسد وأمنياته إلى الشعب السوري بالأمن والاستقرار والازدهار.

ولفت مرتيني إلى عمق العلاقات التي تجمع البلدين وأهمية تعزيزها في قطاعات السياحة والثقافة وتبادل الخبرات، مشيراً إلى أن العراق شريك أساسي لسورية في مجال السياحة معرباً عن أمله بتحقيق المزيد من التعاون بين البلدين.