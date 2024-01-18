إنهاء مهمة التحالف الدولي ضرورة لأمن واستقرار العراق

دافوس – سانا

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم أن إنهاء مهمة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بات ضرورة لأمن واستقرار العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن السوداني قوله، خلال جلسة حوارية ضمن أعمال منتدى دافوس الاقتصادي المنعقد في سويسرا: إن “جاهزية القوات المسلحة عامل استقرار للوضع في العراق، ومن أجل ذلك بدأنا بتنفيذ التزام للحكومة بترتيب حوار انتهاء مهمة التحالف الدولي في البلاد”.

وأضاف: “بعد الاعتداءات التي تحصل على المقرات العراقية سندخل بحوار لترتيب جدول لانتهاء مهام التحالف الدولي في العراق”، مشدّداً على أن “هذا هو مطلب شعبي رسمي وجادون بهذا الأمر”.

وحول العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، قال السوداني: إن “إشكاليات الشرق الأوسط الأمنية تتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني ونضاله لإقامة دولته وعاصمتها القدس” وأوضح أننا “أمام إبادة جماعية للفلسطينيين بغزة والمجتمع الدولي يتجاهل ذلك، فيما يجب عليه أن يأخذ مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه فلسطين وضد الاحتلال”.