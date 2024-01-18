تدهور خطير للأوضاع الإنسانية والصحية في قطاع غزّة المنكوب

الأرض المحتلة- نيويورك-سانا

حذّر منسق فرق الطوارئ الطبية في منظمة الصحة العالمية شون كيسي من ازدياد التدهور الخطير للوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة المنكوب، نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ104.

وقال كيسي: إن “الكارثة الإنسانية في قطاع غزة التي تتكشف كل يوم تزداد سوءاً، إضافة إلى انهيار النظام الصحي يوماً بعد آخر مع إغلاق المستشفيات واستمرار تدفق الضحايا”.

وجاءت تصريحات كيسي عقب عودته مؤخراً من غزة التي مكث فيها لما يزيد على خمسة أسابيع، حيث كان يعمل من رفح في الجنوب، إضافة إلى زياراته شمال القطاع مرات عديدة.

إلى ذلك استهدفت المقاومة الفلسطينية دبابتين وجرافة عسكرية للعدو الصهيوني بقذائف “الياسين 105” في منطقة عبسان شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما فجرت منزلاً تم تفخيخه مسبقاً بقوة صهيونية راجلة مكونة من 30 جندياً بعد استدراجهم إليه، وأوقعتهم بين قتيل ومصاب في بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، فيما استهدفت قوة للعدو الصهيوني متمركزة في أحد المنازل شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات وأوقعت 5 قتلى في صفوفها.

في الأثناء، أشارت صحة السلطة الفلسطينية إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 24620 شهيداً و61830 جريحاً منذ السابع من تشرين الأول الماضي

وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 172 شهيداً و326 جريحاً.

وفي الضفة الغربية المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال برفقة جرافاتها العسكرية حارة المنشية في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم وسط تحليق الطيران المسيّر وجرفت البنية التحتية فيه وخربتها، ودمرت عدداً من المنازل وسط إطلاق وابل من الرصاص وقنابل الغاز السام والانفجارات، ما أدى لاستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين.

كذلك استشهد شاب 28 عاماً نتيجة إصابته برصاص الاحتلال بمخيم نور شمس ما يرفع عدد الشهداء في المدينة منذ بدء العدوان أمس إلى 6.

بدورها فجرت قوات الاحتلال منزلاً وأحرقت آخر في حارة المدارس بمخيم طولكرم وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام وتدمير واسع في البنية التحتية وتحليق الطيران المسيّر، كما دفعت بتعزيزات عسكرية أخرى باتجاه مخيم طولكرم، من المحور الغربي للمدينة، مع اقتحامها للمنازل وتفتيشها والتنكيل بأصحابها، وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية، وتخريب المحلات التجارية والمنشآت العامة، وذلك تزامناً مع إحراق منزل في حارة العكاشة بالمخيم، واعتقال العشرات أغلبهم أطفال.

إلى ذلك جرفت آليات الاحتلال مدخل ضاحية ذنابة القريب من مخيم طولكرم، فيما اعتدى جنوده على مركبات الفلسطينيين قرب دوار شويكة في الحي الشمالي للمدينة.

وفي شرق طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنبتا وداهمت المنازل وفتشتها ثم اعتقلت فلسطينياً.