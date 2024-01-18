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18-يناير-2024
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واشنطن.. من التهديد إلى التوسّل
إدارة بايدن ومنطق “إما الآن وإما أبداً”
المقاومة العراقية تستهدف الاحتلال الأمريكي في قاعدة هيمو بالقامشلي
العدد 17591 الخميس 18-1-2024
نشرة إعلانات العدد 1059/ الجمعة 19-1-2024/ 3 صفحات
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العدد 17591 الخميس 18-1-2024
بشار المحمد
18-يناير-2024
العدد 17591 الخميس 18-1-2024
نشرة إعلانات العدد 1059/ الجمعة 19-1-2024/ 3 صفحات
المقاومة العراقية تستهدف الاحتلال الأمريكي في قاعدة هيمو بالقامشلي
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