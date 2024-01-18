العدو الإسرائيلي يجدد اعتداءاته على القرى وبلدات جنوب لبنان

بيروت-سانا

جدد العدو الإسرائيلي منذ صباح اليوم قصفه واستهدافه عدداً من القرى والبلدات اللبنانية.

وحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام قصفت طائرة مسيرة معادية سيارة في سوق الخان قرب بلدة كوكبا، كما أطلقت المدفعية الإسرائيلية قذيفتين على أطراف البلدة.

كما أطلقت طائرة معادية صاروخا على حديقة منزل وسط كوكبا، مخلفة أضراراً جسيمة.

وشنت طائرات العدو الحربية غارات على أطراف الطيبة والعديسة من جهة تلة العويضة.

وتعرضت أطراف بلدة يارين وحولا لقصف مدفعي، كما استهدف العدو الإسرائيلي الأطراف الشرقية لبلدة ميس الجبل بالقصف الدخاني والفوسفوري الكثيف وقصف تلة الحمامص وسهل مرجعيون ومنطقة هورا والعزية في دير ميماس، وأطلق قنابل مضيئة في أجواء سهل مرجعيون والقليعة وبرج الملوك.